Megállapodás nélküli kilépésre készül a brit kormány?

Az Európai Unió szerint a Boris Johnson vezette konzervatív brit kormány "első számú forgatókönyve", hogy megállapodás nélkül szűnik meg az Egyesült Királyság EU-tagsága (Brexit) – jelentették kedden egybehangzóan brit lapok uniós forrásokra hivatkozva.

Reagálásában a brit kormány visszautasította az állításokat, melyek szerint nem akar tárgyalni az EU-val, és arra törekszik, hogy az egyeztetések kudarcba fulladjanak, elérve így a megállapodás nélküli Brexitet.

A The Guardian című baloldali és a The Daily Telegraph című konzervatív lap egy magas rangú európai uniós diplomatára hivatkozva azt írta, az európai uniós Brexit-tárgyalók arról tájékoztatták az uniós diplomatákat, hogy jelenleg nincs alapja a "tartalmas tárgyalásoknak", és az egyeztetések visszajutottak a három évvel ezelőtti állapotukba.

A BBC brit közszolgálati média brüsszeli forrásokból úgy értesült, hogy a tisztségviselők vasárnap olyan egyeztetést követően tájékoztatták a diplomatákat, amelyen az EU-tárgyalók, Stephen Barclay brit Brexit-miniszter és David Frost, a brit kormányfő európai ügyekkel foglalkozó képviselője vett részt.

Egyértelmű volt, hogy a briteknek nincs más céljuk. Nem akarnak tárgyalni, ahhoz szükség lenne tervre

- idézték a diplomatát.

Frost megismételte Boris Johnson álláspontját az ír-északír tartalékmegoldás elvetéséről, valamint aggodalmainak adott hangot a brit tagság megszűnésének anyagi vonatkozásaival és az Európai Bíróság szerepéről szóló javaslatokkal kapcsolatban is. A július 24. óta hivatalban lévő új brit kormányfő, Boris Johnson hivatalának egyik szóvivője kedden kijelentette: az Európai Uniónak változtatnia kell hozzáállásán. "A miniszterelnök találkozni akar az EU vezetőivel, és új megállapodást szorgalmaz, amely nem tartalmazza az antidemokratikus tartalékmegoldást" – fűzte hozzá, arra utalva, hogy az előző brit kormányfő, Theresa May által tavaly novemberben elért megállapodásból – amelyet a brit parlament alsóháza háromszor is elutasított – törölni kell az ír-északír határ fizikai ellenőrzésének elkerülését lehetővé tévő tartalékmegoldást (backstop). Ez ugyanis a mostani brit kormány álláspontja szerint veszélyezteti az Egyesült Királyság szuverenitását, mert bizonytalan időre vámunióba kényszerítené az országot az EU-val, és így részben továbbra is vonatkoznának rá a közösség szabályai.

A miniszterelnöki hivatal hangsúlyozta, hogy a "legnagyobb energiával és a barátság szellemiségében" akarnak tárgyalni, és remélik, hogy az Európai Unió hajlandó lesz változtatni a kilépési megállapodáson.

Az EU azonban többször is nyomatékosította, hogy nincs mód a megállapodás újratárgyalására, és nem hajlandó törölni az ír-északír tartalékmegoldásról szóló záradékot.

A brit európai uniós tagság október 31-én szűnik meg, Boris Johnson brit miniszterelnök sokat hangoztatott álláspontja szerint akkor is, ha nem jön létre megállapodás a felek között.

A további tárgyalások lehetőségéről szólva szakértők nem zárták ki, hogy az augusztus végi franciaországi G7 csúcstalálkozón "jön el az igazság pillanata", azt követően ugyanis már elkerülhetetlennek tűnik a megállapodás nélküli Brexit.

