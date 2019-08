Magyar férfi holtestét találták meg Hollandiában. Azt hogy hogyan került a vízbe, illetve mennyi ideig lehetett ott, vizsgálják a hatóságok.

– írta a meg HVG a helyi sajtóra hivatkozva.

Even voor 9 uur is vanmorgen in het water bij de Korte Prinsengracht het lichaam van een man aangetroffen. De recherche doet op dit moment onderzoek naar de identiteit van de overleden persoon, de doodsoorzaak en hoe lang het lichaam in het water heeft gelegen.