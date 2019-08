Rosszallását fejezte ki csütörtökön Twitter-profilján Donald Trump amerikai elnök Emmanuel Macron francia államfő Iránnal kapcsolatos diplomáciája miatt.

Az amerikai elnök azzal vádolta a francia államfőt, hogy "vegyes jelzéseket" küld Iránnak.

"Irán súlyos pénzügyi gondokkal küszködik. Kétségbeesetten szeretnének tárgyalni az Egyesült Államokkal, de közben vegyes jelzéseket kapnak mindazoktól, akik minket szándékoznak képviselni, köztük Macrontól, Franciaország elnökétől" – fogalmazott mikroblog-bejegyzésében Trump. Hangsúlyozta: "Tudom, hogy Emmanuel jót akar, ahogyan a többiek is, de senki nem beszélhet az Egyesült Államok nevében, csakis maga az Egyesült Államok". "Senkinek sincs felhatalmazása semmiféle úton módon és formában képviselni minket!" – írta.

Trump azt követően tette közzé bejegyzését, hogy a napokban olyan sajtóhírek jelentek meg, amelyek szerint Haszan Róháni iráni elnök többször is telefonon egyeztetett a francia elnökkel, arra kérve őt, hogy segítsen az Egyesült Államokkal fennálló feszültség enyhítésében. Egyes hírek szerint Macron meghívta Róhánit még a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő G7-es országcsoport augusztus 24-én kezdődő csúcstalálkozójára is, amelyet a dél-franciaországi Biarritzban tartanak, s amelyen jelen lesz Trump is.

Szerdán egy neve elhallgatását kérő francia diplomata tagadta a sajtóban megjelent értesüléseket, hangsúlyozva, hogy Róhánit nem hívták meg Biarritzba.

Az amerikai kormányzat 2018 tavaszán egyoldalúan felmondta a 2015-ben Teheránnal aláírt többhatalmi atomalkut, s azóta többször is szankciókkal sújtotta a perzsa államot, a legutóbb a múlt héten hozott büntetőintézkedést Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel szemben. Franciaország azonban a szerződésben részes többi országgal – Németországgal, Nagy-Britanniával, Kínával és Oroszországgal – azon dolgozik, hogy megmentse az atomalkut.

