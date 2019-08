Jeffrey Epstein öngyilkos lett a börtönben

A szexuális bűncselekményekkel és emberkereskedelemmel vádolt milliárdost cellájában találták meg. A The Washington Post című lap értesülései szerint Epstein felakasztotta magát. A 66 éves Epstein július végén már megkísérelt öngyilkosságot, akkor félig öntudatlan állapotban találtak rá cellájában. A milliárdost állandó megfigyelés alatt tartották elkülönített cellájában, hogy megelőzzék esetleges öngyilkossági kísérletét.

Holtan találták egy manhattani börtön elkülönített zárkájában a gyereklányokból szexhálózatot építő Jeffrey Epsteint. A 66 éves amerikai milliárdos öngyilkos lett, felakasztotta magát, holttestét helyi idő szerint szombat reggel fél nyolc környékén találták meg – írja az Index.

A férfit, akinek kiváló kapcsolatai voltak magas rangú politikusokkal, üzletemberekkel és a művészvilág hírességeivel, azzal vádolták, hogy éveken keresztül több tucatnyi kiskorú lányt rontott meg és kényszerített szexuális szolgáltatásokra másokkal, köztük ismert politikusokkal is.

Pár órával Epstein öngyilkossága előtt az ügyben eljáró ügyészi hivatal mintegy kétezer oldalnyi bírósági dokumentumot hozott nyilvánosságra, amiben részletesen írnak a férfi gyerekmolesztálásairól

Ebből kiderül, hogy Jeffrey Epstein egyik áldozata politikusokat is megvádolt szexuális visszaélésekkel.

A New York-i ügyészi hivatal iratai szerint: Epstein egyik áldozata, a jelenleg 33 éves Virginia Robert Giuffré már 2015-ben feljelentést tett szexuális zaklatásért és kényszerítésért Epstein és barátnője, Ghislaine Maxwell – a néhai sajtómágnás Robert Maxwell lánya – ellen. Giuffré azt állította: Epstein és Maxwell a 2000-es évek elején, amikor ő még kiskorú volt, "szexrabszolgaként tartotta fogva" őt.

A nyilvánosságra került tanúvallomás szerint Epstein szexuális szolgáltatásokra kényszerítette Giuffrét két befolyásos demokrata párti politikussal is: Bill Richardsonnal, aki Bill Clinton kabinetjének tagja, majd új-mexikói kormányzó, és Barack Obama kormányzatának is tagja volt, valamint George Mitchell szenátorral, aki Obama közel-keleti ügyekkel foglalkozó különmegbízottja is volt.

2016-ban rögzített vallomásában az egykori áldozat azt is elmondta: befolyásos politikusokkal, külföldi vezetőkkel és tehetős üzletemberekkel kellett kapcsolatot létesítenie. Mások mellett András yorki herceget is megnevezte.

Bill Richardson a szóvivője révén tagadta a vádakat, közleményében leszögezte, hogy nem ismeri Virginia Robert Giuffrét, soha nem is találkozott vele, Epsteinnél pedig soha nem vett észre és nem is gyanított kiskorú lányokkal fenntartott "nem megfelelő viszonyt".

Hasonlóképpen tagadta a vádakat George Mitchell, aki a témával bő terjedelemben foglalkozó Fox televíziónak küldött közleményt.

Az Epstein-ügy hetek óta izgalomban tartja az amerikai politikai osztályt és a sajtót.

Jeffrey Epstein milliárdos üzletembert július elején – egy, a Miami Herald című lapban megjelent cikksorozat nyomán – tartóztatták le emberkereskedelem és pedofília vádjával, és a bíró óvadék ellenében sem engedélyezte szabadlábra helyezését. A botrányba eddig Alexander Acosta, a Trump-kormány munkaügyi minisztere bukott bele.

Epsteint ugyanis egyszer már – 2007-ben Floridában – elítélték prostitúció elősegítéséért, de vádalkut kötött és elkerülve a szövetségi vádemelést, csupán 13 hónapot töltött börtönben. A vádalkut sok homály fedte, amerikai sajtóértesülések szerint Epstein titkosszolgálatoknak is dolgozott, de erről konkrétumok nem láttak napvilágot. Amikor lemondása előtt Alexander Acostát az újságírók erről faggatták, a miniszter csak annyit mondott: Epstein titkosszolgálati ember volt, de részletekbe ő sem kívánt bocsátkozni.

Júliusi letartóztatása után egyre több egykori áldozat fedte fel magát és tett tanúvallomást arról, hogy hol és hogyan működött a szexkereskedelem, a sajtóban pedig egymás után jelennek meg részletek a milliárdos üzelmeiről. Kiderült például, hogy Bill Clinton volt elnök 26-szor vette igénybe Epstein magánrepülőjét, és többször vendégeskedett nála a privát szigetén – a karibi St.James szigeten –, amelyet a helybéliek csak "pedofil-szigetnek" neveztek. Donald Trumppal is mutatkozott Epstein, de az is kiderült, hogy amikor Trump észrevette, hogy Epstein fiatal lányokat zaklat, azonnal kitiltotta őt a floridai birtokáról, és megszakította vele a kapcsolatot.

Epsteint, akinek vendégei közé tartozott mások mellett András yorki herceg, Ehud Barak volt izraeli kormányfő, Alan Dershowitz amerikai sztárügyvéd vagy Woody Allen filmrendező, pár hete már egyszer sebesülten találták a börtönben, félig öntudatlan állapotban.

