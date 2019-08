Lövöldözés volt szombaton Oslo közelében egy mecsetben.

Egy ember megsebesült, egy gyanúsítottat a hatóságok őrizetbe vettek – írja a 24.hu.

Az elkövető egy fehér férfi volt, aki sisakot és egyenruhát viselt.

One person has been injured in a shooting inside Al Noor mosque in #Norway's