Felköszöntötte a Kreml irányvonalához hű Éjszakai Farkasok motoros klubot Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Szevasztopolban, a csoportnak az Ukrajnától elcsatolt Krím félszigeten tartott első bemutatója alkalmából.

Putyin a kerek évfordulóról megemlékező eseményre a motorosok vezetője, Alekszandr Zaldosztanov, a "Sebész" társaságában, fekete pólóban és bőrdzsekiben, egy Ural motor nyergében érkezett.

Putin is hanging out with the Night Wolves in Crimea today, so you can guess what's leading the evening news pic.twitter.com/alwpxnA74F

"Figyelemre méltó az önök hagyománya, amely összefügg annak a legjobbnak a támogatásával, ami csak az orosz ember szívében lehet, és a nagyszerű, hősi történelmünkkel" – mondta köszöntőjében az orosz elnök.

Méltatta, hogy "ilyen klassz srácok mutatnak példát a fiataloknak országunkban, és megmutatják nekik, hogyan kell viszonyulni Oroszországhoz" – tette hozzá.

President Vladimir Putin has congratulated the Night Wolves biker group on the 10th anniversary of a bike show held in Crimea. On Saturday, the president arrived at the venue of the event riding an Ural motorcycle. pic.twitter.com/Bghm5YGA4M