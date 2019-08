Élő adásban ütöttek meg egy riportert Mexikóban

Döbbenetes jelenetsornak lehettek a tanúi a mexikói ADN 40 tévécsatorna nézői: élő adásban verték meg az egyik riportert.

Juan Manuel épp egy mexikóvárosi feminista tüntetésről jelentkezett be, amikor megtörtént az incidens. A hangulat már akkor is pattansásig feszült, a spanyolul közvetítő Manuel is azt magyarázta nézőinek, hogy jelenleg elég dühösek a résztvevők, ezért inkább átmegy egy másik helyre. Előbb két nő inzultálta őt, egyikük egy ismeretlen tárgyat is hajított felé, majd a semmiből előkeveredett egy baseball sapkás férfi, aki se szó, se beszéd arcon vágta a tévést, aki az ütés erejétől a földön terült el.

A támadó pedig nemes egyszerűséggel elsétált a helyszínről, bár többen is meghökkenve nézték végig a verést, senki sem próbálta megfogni vagy megállítani őt. Sőt: később előkerült egy másik felvétel is, amin ugyanez a személy többedmagával egy másik riportert is bántalmaz, Melissa del Pozot. Az eset azért is különösen szürreális, ugyanis a tüntetés eredetileg a feminizmus mellett a nőkkel szembeni erőszak ellen szólt.

Videó:

Juan Manuelt egyébként kórházba kellett szállítani, ahol ellátták sérüléseit. Amint jobban lett, Twitteren üzent követőinek: "Az erőszak mindig is elfogadhatatlan marad."

