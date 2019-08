Cuki fotón Piqué és Shakira családja

Gerard Piqué és Shakira fiai igazi nagyfiúkká váltak.

A sármos spanyol labdarúgó, Gerard Piqué élete gyökeresen megváltozott, amikor felkérték, hogy vállaljon szerepet Shakira Waka Waka (This Time for Africa) című számának klipforgatásán, hiszen a sztárpár a forgatáson találkozott először egymással. A dal egyébként a 2010-es foci-vb himnuszaként szolgált, Piqué mellett több sztárfocista is feltűnt akkor a klipben, például Lionel Messi vagy Dani Alves. Később szerelem alakult ki a sportoló és az énekesnő között, 2011 májusában például Shakira egy barcelonai koncertje alatt a színpadra hívta kedvesét, hogy együtt táncoljanak, akkor már mindenki tudta, hogy ők ketten egy pár.

Gerard Piqué és Shakira fiaikkal pózoltak

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Family. Gerard Piqué (@3gerardpique) által megosztott bejegyzés, Jún 18., 2019, időpont: 7:52 (PDT időzóna szerint)

Nem vártak sokáig a családalapítással, 2012-ben jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják, fiuk, Milan 2013. január 22-én született meg. Két évvel később Sasha fiuk jött a világra, neki január 29-én van a születésnapja. A két sztár fiairól csak nagyon ritkán tölt fel felvételeket, de néha azért kivételt tesznek a rajongók kedvéért. Az alábbi családi felvétel nagy sikert aratott az Instagramon, több mint egymillió lájkot kapott.

A szőke Sasha idén ünnepelte negyedik születésnapját, bátyja, a barna hajú Milan már hatéves nagyfiú. Számos rajongó meg is jegyezte a kommentek alatt, hogy milyen cukik és aranyosak a gyerkőcök.

Shakira és Piqué szerencsésnek vallhatják magukat, hogy ilyen szép családjuk van, a sztárpár nem házasodott össze, de az énekesnő 2014-ben a Glam Belleza Latinának azt nyilatkozta, hogy a házasság semmit nem változtatna a kapcsolatukon, ráadásul kedvesével már így is egy egységet alkotnak, nem látja értelmét annak, hogy hivatalosan is megpecsételjék szerelmüket.

