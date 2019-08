Shay Mitchell pocakja már óriási!

Shay Mitchell óriási pocakkal is szívdöglesztő ebben a ruhában!

Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images

Shay Mitchell most az egyik legmenőbb kismama az Instagram oldalán, aki be is vallotta, hogy várandóssága alatt sokkal nagyobb lett az önbizalma. A sztár előszeretettel oszt meg fotókat pocakjáról, azonban az elég ritka, hogy nyilvánosság előtt is megjelenik – így sikerült hónapokig eltitkolnia terhességét is.

A színésznőt Los Angeles-ben kapták le a fotósok, miközben egy körmösszalonba tartott. A kismama egy gyönyörű fehér maxiruhát viselt, amelyben tökéletesen kirajzolódott hatalmas pocakja.

Glamour