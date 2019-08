Az álrendőr megpróbált elmenekülni, ez viszont nem járt sikerrel.

Egy magát álrendőrnek kiadó férfi hang- és fényjelzést használva állított az út szélére egy kisbuszt New York külvárosában, Hicksville-ben – írta a Fox 5.

Nassau County police say Valiery Portlock sounded a horn and flashed emergency lights as he attempted to pull over a van in Long Island. The unmarked van turned out to be occupied by detectives from the department’s electronics squad. https://t.co/VuUqCWlzd7