A heves esőzések következtében földcsuszamlások keletkeztek, folyók léptek ki medrükből.

Legkevesebb 58 ember meghalt több észak-indiai államban a heves esőzések okozta árvizekben. Az NDTV televízió keddi jelentése szerint Uttarakhand államban 32 ember meghalt, nyolcan eltűntek, Himácsal Pradesben pedig 26 emberéletet követelt a természeti katasztrófa.

A heves esőzések következtében földcsuszamlások keletkeztek, folyók léptek ki medrükből, a víztározókban a vízszint elérte a kritikus határt. Uttarakhand kilenc járásában a helyi kormányzat átmenetileg bezáratta az oktatási intézményeket.

Rain havoc in North India: 58 people have lost their lives as heavy rain battered parts of North India in the last two days. Several landslides in Punjab, Himachal Pradesh and Uttarakhand left tourists and residents stranded in some villages #FloodFury pic.twitter.com/IEZA58TiLw