EU: a brit kormányfő levele nem vázol fel megvalósítható alternatívákat.

- szögezte le az Európai Bizottság kedden.

Sajtótájékoztatóján Natasha Bertaud szóvivő

A történtekre Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is reagált, rámutatva, hogy a brit belpolitikai bénultság fő okának számító mechanizmus "biztosíték" a kemény határok újbóli bevezetése ellen, hacsak és amíg nem születik jobb megoldás.

"Valójában a határellenőrzés visszaállítását támogatják, akik ellenzik ezt a pótmegoldást, de nem kínálnak reális alternatívákat" – írta Tusk a Twitteren.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.