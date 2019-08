Megsértődött a brazil elnök – gyorsan hülyét is csinált magából

A Feröer-szigeteki hagyományos cetvadászatról készült fotókkal és videóval próbált visszavágni Jair Bolsonaro brazil elnök Norvégiának, amiért az felfüggesztette az amazonasi esőerdők védelmére folyósított segélyeket az erdőirtás felgyorsulása miatt.

"Nézzék csak, milyen a Norvégia támogatta bálnamészárlás!" – írta a brazil elnök Twitter-oldalán a felvételek mellé, amiken az látható, amint sarokba szorított cetek százait verik agyon egy vértől vörös tengeröbölben.

Bolsonaro takes on Norway for whaling, but bungles it

https://t.co/5NlCLwsIxm