Republikánus kihívója is lesz Donald Trumpnak a 2020-as elnökválasztáson

John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trump amerikai elnöknek a 2020-as választásokon, a volt képviselő maga jelentette be vasárnap az ABC televízió heti politikai vitaműsorában, hogy indulni kíván a párt elnökjelöltségéért.

Fotó: Thos Robinson/Getty Images for The Buoniconti Fund to Cure Paralysis

Úgy fogalmazott, a jelenlegi elnökénél jobboldalibb politikával és az erkölcs fontosságát hangoztatva kíván fellépni a kampányban.

A televíziós műsor vezetőjének kérdésére Walsh elismerte, hogy nem nagy eséllyel száll ringbe, hiszen Donald Trump elsöprő támogatottságot élvez a republikánus táborban, de mivel szerinte a republikánusoknak eddig nem volt választási lehetőségük, most mégis megpróbálja. "Fanatikusnak" és "magamutogatónak" minősítette Trumpot. "Olyan pasasunk van a Fehér Házban, aki teljesen alkalmatlan az elnökségre, és engem megdöbbent, hogy eddig senki nem lépett fel ellene" – fogalmazott. Bill Weld volt massachusettsi republikánus kormányzó áprilisban egy televíziós interjúban ugyan szintén közölte, hogy indul a Republikánus Párt elnökjelöltségéért, de bejelentését oly mértékű érdektelenség kísérte, hogy kampányát meg sem kezdte. Donald Trump támogatottsága a republikánus táborban a Monmouth Egyetem e héten közzétett felmérése szerint 84 százalékos. Egy héttel korábban a Fox televízió 88 százalékos támogatottságot mért. Az 57 éves Joe Walsh 2011 és 2013 között Illinois állam képviselője volt a konzervatív Tea Párt színeiben, jelenleg pedig rádiós műsorvezető. Az ABC-nek adott interjújával egy időben közzétett egy videót is, amelyben felszólította az amerikaiakat: legyen bátorságuk végre nyilvánosan is kimondani, amit magánbeszélgetésekből úgyis tudni, miszerint "belefáradtak" Donald Trumpba.

Az ABC-nek adott interjúban Walsh bocsánatot kért azért, hogy elnöksége idején bírálta és muszlimnak nevezte Barack Obamát. Leszögezte azt is, hogy ő és a Tea Párt republikánusai hozzájárultak annak a politikai környezetnek a megteremtéséhez, amely – mint fogalmazott -"megkönnyítette" Donald Trump megválasztását.

MTI