Hugh Grant üzent Boris Johnsonnak: "B@szd meg, te túlértékelt fürdőkacsa!"

Sokan fogadták felháborodva Boris Johnson szerdai húzását, mellyel egy jogi-történelmi kiskaput kihasználva próbálja félreállítani a parlamentet a brexit határidejéig hátralévő időben.

A filmsztár, Hugh Grant a Twitteren mindössze ennyivel kommentálta a miniszterelnök, Boris Johnson húzását:

„Ne baszakodj a gyerekeim jövőjével. Nem rombolhatod szét azt a szabadságot, amiért a nagyapám két világháborúban is megküzdött. Baszd meg, te túlértékelt fürdőkacsa. Britannia fellázad ellened és a kis recskázásügyi főbiztosokból álló bandád ellen”

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI