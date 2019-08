Folyamatosan erősödik a Florida felé közelítő Dorian hurrikán – jelentette csütörtökön este a miami Országos Hurrikán Központ. A szakemberek előrejelzései szerint Dorian négyes erősségű hurrikánként érhet partot.

Puerto Ricónak, miután a vihar végigsöpört az Amerikai Virgin-szigeteken, sikerült elkerülnie a hurrikán legnagyobb pusztításait. A vihar a szigettől elfordulva Florida keleti partvidéke felé pörög, óránként mintegy 180 kilométeres széllökésekkel. A szél a hétvégén elérheti 210-230 kilométeres óránkénti sebességet.

Ron DeSantis kormányzó már szerdán több mint húsz megyére rendkívüli állapotot hirdetett ki, csütörtökön pedig Florida egészére kiterjesztette e rendkívüli állapotot. Csütörtökön ismét arra hívta fel honfitársai figyelmét, hogy legalább hét napra elégséges élelmet és ivóvizet szerezzenek be, erősítsék meg házaikat és folyamatosan kövessék a szakemberek előrejelzéseit. Az amerikai televíziók helyszíni tudósításai szerint sok boltban – Miamiban, St. Augustinban vagy Daytona Beachen – már csütörtök délután üresen tátongtak a polcok. Csütörtökön este DeSantis újabb közleményt adott ki, amelyben bejelentette: az állam felkészült a hurrikánra. Több mint 800 ezer gallon víz áll rendelkezésre és csaknem kétmillió élelmiszercsomag vár kiosztásra, további 200 ezer gallon víz pedig már úton van Florida felé. A kormányzó közölte azt is, hogy a Nemzeti Gárda 2500 tagját mozgósították, további 1500 gárdista pedig készenlétben áll. Készenlétben áll 15 mentőcsoport és egyes állami intézmények – például az országutak biztonságát felügyelő részleg, vagy a rendőrség – már szintén mozgósították a katasztrófa-elhárításhoz szükséges eszközöket és erőforrásokat. Felkészültek az idősekről és a valamilyen fogyatékkal élőkről gondoskodó intézmények is. A meteorológusok előrejelzései szerint a négyes erősségű hurrikán különösen veszélyes és pusztító lesz. Már péntektől heves esőzések, a szokottnál magasabb dagály és áradások várhatók. Csütörtöktől legalább jövő keddig zárva tartanak az állam déli partvidékén az iskolák, köztük egyetemek is. Megkezdődött – és péntekig be kell fejeződnie – több egyetem kampuszának kiürítése, azokat a diákokat, akik nem tudnak hazautazni, menedékszállásokon helyezik el.

Csütörtökön már javában tartott a tampai légibázis evakuálása is. Az Egyesült Államok légierejének közleménye szerint Tampából Kansasbe szállítják a repülőgépeket és a támaszpont fontos felszereléseit. A haditengerészet is kiürítette a Jacksonville városában lévő bázisát.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: Youtube