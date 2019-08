Elhunyt a világhírű divattervező

Michelle Obama egyik kedvenc divattervezője volt.

Ötvenkilenc évesen elhunyt mellrákban Isabel Toledo, New York-i divattervező. A 90-es években a kifutók helyett Isabel múzeumokat választott, hogy bemutassa új kollekcióit. Sok sztár szerette a darabjait, de Michelle Obama egyik kedvenc divattervezője volt. Toledo az Anne Klein kreatív igazgatójaként is tevékenykedett.

