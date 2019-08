A hajókapitány esetleges amerikai vagyonát és javait befagyasztják és megtiltanak mindennemű gazdasági kapcsolatot vele.

Az amerikai kormányzat pénteken szankcióval sújtotta a Gibraltárból Szíria felé tartó iráni Adrian Darja tankerhajó kapitányát. A gyanú szerint a hajó nagy mennyiségű nyersolajat szállít, illegálisan eladja, a bevételből a terrorizmust pénzelik.

A döntést az amerikai pénzügyminisztérium közleményben jelentette be.

– szögezte le a kommünikében és Sigal Mandelker miniszterhelyettes.

A büntetőintézkedés értelmében a hajókapitány esetleges amerikai vagyonát és javait befagyasztják és megtiltanak mindennemű gazdasági kapcsolatot vele.

A tárca közölte azt is: szankciókkal kell szembenézniük azoknak is, akik a kapitányt, vagy a hajót bármiféle módon segítik.

Az Adrian Darja az az iráni hajó, amelyet korában Grace 1-nek hívtak, és július közepén Gibraltárban kötött ki. Az amerikai kormány gyanúja szerint a tanker nyersolajat szállít, megsértve ezzel az Irán elleni szankciókat. Washington kérte a hajó átadását, de a Gibraltár ezt nem teljesítette, sőt, augusztus közepén útjára engedte a hajót.

