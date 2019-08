Újra beleszeretett elfelejtett feleségébe a demens férfi

A most 71 éves Bill Duncan és a 65 éves Anne még 2001-ben ismerkedtek meg. Korábban mindketten házasok voltak, gyermekeik is születtek. Sajnos betegsége miatt már nem emlékezett rá, azt hitte róla, hogy az ápolója. Megkérte a kezét, és másodjára is összeházasodtak.

Hat évvel később egybekeltek, de három évvel később Billen már kiütköztek az Alzheimer-kór tünetei. Akkor elhatározták, hogy élvezni fogják az életet, beutazták a fél világot, számos fotót készítettek, hogy Billnek megmaradjanak az emlékek. De lassan semmi sem maradt meg boldog együttlétükből. Egy idő után a férfi már meg sem ismerte asszonyát, akit ez teljesen összetört. De végül mégsem kellett elveszteniük egymást.

Bill, aki azt hitte Anne-ről, hogy az ápolónője, ismét beleszeretett, megkérte a kezét, Anne pedig igent mondott neki – írta a Mirror.

Bill és Anne hivatalosan megerősítő házassági szertartáson esküdtek ismét meg, de a szöveget úgy fogalmazták, hogy a férfi azt higgye: most állnak először az oltár előtt. Annie azonban maga is úgy érezte, mintha most találtak volna rá egymásra.

A lakodalom első táncának zenéje Barry White örökzöldje, a You’re the First, the Last, My Everything volt, ugyanúgy, mint 12 évvel korábban. Bár Bill mozdulatai a betegségtől kissé remegőssé váltak, Anne számára élete egyik legvarázslatosabb pillanata volt.

Anna megható gyengédséggel viseli gondját férjének a mindennapokban az étkezésektől a borotválkozásig. Ez utóbbi után két tenyerébe fogja a fejét, és megdicséri, hogy milyen jóképű, minden mozdulatát mosoly kíséri. Bill pedig úgy rajong feleségéért, mint egy valódi ifjú házas, és ezzel visszahoznak valamit elvesztett boldogságukból.

„Igaz szerelem a miénk, amely a legnehezebb időket is képes túlélni” – mondja Anne.

