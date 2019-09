A Dorian óránkénti 280 kilométeres széllökésekkel ötös erősségű hurrikán lett.

A Dorian óránkénti 280 kilométeres széllökésekkel pusztító ötös erősségű hurrikán lett, amely vasárnap partot ért a Bahamákon.

A meteorológusok azt egyelőre még nem tudják pontosan kiszámítani, hogy az Egyesült Államokban hol pusztít majd a hurrikán, de Florida középső vidékeit várhatóan elkerüli. A hurrikán keleti irányba fordulva végigsöpör Florida óceáni partvidékein, majd Georgiában és Dél-, valamint Észak-Karolinában pusztít majd. Akár hétméteresre is felkorbácsolhatja a tenger hullámait.

Hurricane Dorian damage images are beginning to come out of Marsh Harbour in the Bahamas…these were shared by @Vernal0: pic.twitter.com/8RnniJqF4e — Sean Breslin (@Sean_Breslin) 2019. szeptember 1.

Az amerikai Országos Hurrikán Központ vasárnapi jelentése szerint a Dorian "a földkerekség legerősebb hurrikánja" lesz az idei évben. A szakemberek életveszélyesnek minősítették a vihart. Kiderült az is, hogy a hurrikán nemcsak erősödött, hanem szélesebb sávban mozog, 75 kilométeres szélességűre terjedt.

Vasárnap rendkívüli állapotot hirdettek Észak-Karolinában is. Roy Cooper kormányzó elrendelte a Nemzeti Gárda mozgósítását, és közleményében arra szólította fel honfitársait, hogy kezdjék meg a felkészülést a – mint fogalmazott – "nagyon komoly viharra".

Floridában és Georgiában az illetékes hatóságok folyamatosan adják ki a listákat az elérhető menedékhelyekről. Több kelet-floridai megyében – köztük például Palm Beachben – kötelező evakuálást rendeltek el. Rick Scott floridai szenátor arra sürgette a floridaiakat, hogy tegyenek eleget a rendelkezésnek. Közölte, hogy a katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) washingtoni központjában Donald Trump elnökkel együtt figyeli a fejleményeket.

Hurricane Dorian made landfall in the Bahamas as a Category 5 hurricane with sustained winds of 185 mph and gusts over 220 mph, making it a “catastrophic” storm with “devastating winds," according to the National Hurricane Center. Follow live updates. https://t.co/Yp43NXB5mT pic.twitter.com/KAIu73iuy2 — The New York Times (@nytimes) 2019. szeptember 1.

Donald Trump vasárnap a Twitteren figyelmeztette az érintetteket, hogy a hurrikán pusztítóbb lehet majd az előre jelzettnél is. Később újságíróknak úgy fogalmazott, hogy "a valaha volt legnagyobb hurrikán közeledik".

President @realDonaldTrump: “I ask everyone in Hurricane Dorian’s path to heed all warnings and evacuation orders from local authorities.” pic.twitter.com/rg7uxs18GG — The White House (@WhiteHouse) 2019. szeptember 1.

Több amerikai légitársaság törölte járatait a hurrikán által fenyegetett amerikai vidékeken. Vasárnap mintegy 250 járatot töröltek, hétfőre további 350 járat törlését jelezték. Az orlandói nemzetközi repülőtér hétfőtől zárva lesz, a miami repülőtér lezárásáról még nem született döntés.

Forrás: MTI