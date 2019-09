A Bahama-szigetek történetének legpusztítóbb hurrikánjává erősödött vasárnap a Florida felé közelítő Dorian. A hurrikán az Egyesült Államok felé tart, várhatóan hétfő este éri el az amerikai partokat. Több államban, Floridában, Georgiában, Észak- és Dél-Karolinában már be is jelentették a vészhelyzetet.

A Karib-tengeren tomboló, 5-ös erősségű Dorian hurrikán az elmúlt órákban lecsapott a Bahama-szigetekre.

A vihar, ami a valaha volt legerősebb a Bahamák történelmében, máris áldozatot követelt: híradások szerint egy hétéves fiú fulladt meg, testvérét pedig egyelőre keresik. A lehető legmagasabb, ötös besorolású hurrikán már rengeteg házat tarolt lel, tetőket rongált meg és sok helyen teljesen elvágta az elektromos hálózatot – írja a Daily Mail.

First death recorded in Abaco following Hurrican Dorian passage on Abaco.... BP BREAKING| The first recorded death of Hurricane Dorian is now being confirmed. Seven year-old, Lachino Mcintosh, drowned after his family attempts to relocate their home. McIntosh's sister is missing pic.twitter.com/UQ99XPlBEa — Bahamas Press (@Bahamaspress) 2019. szeptember 2.

Az óránként 285-300 kilométeres sebességű széllel süvítő vihar vasárnap este 7-8 méter magasra korbácsolta fel a tenger hullámait. Az amerikai televízióknak a bahamai helyi tévétől származó tudósításai arról tanúskodnak, hogy

a vihar hajókat fordított fel, háztetőket szakított le, és egyes negyedeket földig tarolt.

This video captures the devastation in the Bahamas as Hurricane Dorian continues to pound the country. “There’s damages everywhere around my area,” one eyewitness said. “Cars and houses destroyed. This is what’s left of Marsh Harbour. This needs to end.” https://t.co/FAyq5Hajm4 pic.twitter.com/COn8Vn3Cuj — CNN (@CNN) 2019. szeptember 2.

A miami székhelyű amerikai Országos Hurrikán Központ katasztrofálisnak minősítette az ötös erősségű vihart, amely elsőként a Bahamák észak-nyugati részén fekvő Abaco-szigetekre csapott le, s az Atlanti-óceán eddigi legpusztítóbb, 1935-ös hurrikánjához hasonlította.

Hubert Minnis, a Bahamai Közösség miniszterelnöke pedig úgy fogalmazott:

Olyan vihar tört ránk, amilyennel a Bahamák történetében még nem találkoztunk

A kormányfő kijelentette: "Ez életem legszomorúbb napja."

Hurricane Dorian, one of the strongest Atlantic storms ever recorded, is battering the Bahamas with winds gusting to more than 220mph. The Bahamian prime minister addressed residents on what he called "probably the most sad and worst day" of his life. pic.twitter.com/3jcpA3Y2dc — AJ+ (@ajplus) 2019. szeptember 2.

"Imádkozzunk a Bahamákon élőkért" – írta vasárnap esti Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, aki a hurrikán miatt mondta le lengyelországi látogatását, és Washingtonból követi a fejleményeket. A katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) rendszeresen tájékoztatja őt a hurrikánról.

A szakértők szerint a lassan mozgó vihar szokatlanul hosszan, 24 órán keresztül tartózkodik a karibi térségben, és

előrejelzéseik szerint hétfőn este csap le Floridára.

In a slow, relentless advance, Cat. 5 Hurricane Dorian kept pounding at the northern Bahamas early Monday, as one of the strongest Atlantic storms ever recorded caused catastrophic damage. pic.twitter.com/YbYgDyWfnK — NBC News (@NBCNews) 2019. szeptember 2.

A vasárnapi délután kiadott előrejelzések egyelőre nem változtak: a vihar irányt változtatott, és elkerülve Florida belső vidékeit, a partvidéken söpör végig. Floridában, Georgiában és Észak-Karolinában már rendkívüli állapot van, Dél-Karolina kormányzója, Henry McMaster pedig vasárnap este hirdetett ki rendkívüli állapotot.

"A vihar erőssége és kiszámíthatatlansága kötelez bennünket arra, hogy minden eshetőségre felkészüljünk" – fogalmazott közleményében McMaster.

Ron DeSantis, floridai kormányzó ismételten óvatosságra intette a déli államban élőket, megismételve, hogy a néhány megyére elrendelt kötelező evakuálásnak mindenki tegyen eleget, mert a hurrikán életveszélyesnek ígérkezik.

Kötelező evakuálást rendelt el a part menti 6 megyében Brian Kemp, georgiai kormányzó is.

A közép-floridai Orlandóban lévő Disneyworld szórakoztatóparkot hétfőn hajnalban lezárják, miként a város nemzetközi repülőtere is hétfő hajnaltól zárva marad. Hétfőtől Fort Lauderdale nemzetközi légikikötője sem indít és nem is fogad járatokat.

A meteorológusok arra számítanak, hogy a Dorian érintheti a Georgiával nyugat felől szomszédos Alabamát is.

Forrás: MTI, Blikk, Index