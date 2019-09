Harry herceg magyarázkodik a magánrepülőzés miatt – videó

Harry hercegéket legutóbb azért kritizálták, mert magángéppel repültek, miközben a környezettudatosságról beszélnek. Erre válaszul a herceg egy kampányba kezdett, hogy a tudatosságot népszerűsítse.

Természetesen a kampány sajtótájékoztatóján akadt, aki megkérdezte, hogy is volt ez az egész magánrepülőzés, Harry herceg pedig elmondta, hogy szerinte nem akkora nagy dolog ez, mint ahogy be lett ez állítva.

Életem 99%-át azzal töltöm, hogy menetrendszerinti járatokkal körbeutazom a világot, ebbe néha bele kell férjen ez is a családom biztonsága érdekében ez, ha a körülmények különlegesek. Nagyjából ennyire egyszerű a dolog.

Elmondta, hogy alapból nem azért nem utazik többet magángépekkel, mert nem szeretne, sőt, viszont fontos számára a tudatosság, ami szerinte az egyensúlyról szól.

De ahogy a beszédemben is mondtam, számomra ez az egyensúlyról szól. Ha rajtam állna, akkor folyamatosan magángéppel repülnék, de ha menetrendszerinti járatokkal kell utazzam ahhoz, hogy kiegyensúlyozzam az ökológiai lábnyomomat, akkor továbbra is azzal fogok utazni, ahogy eddig is tettem. Mindig kiegyensúlyozom a széndioxid kibocsájtásomat.