Több tucat lakás maradt áram nélkül a Dorian hurrikán miatt

A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót.

Észak-Karolinában elsősorban a part mentén fekvő, festői kis szigetvilágban – amelyet Outer Banksnek neveznek – pusztított a hurrikán. Ocracoke szigetét az esőzés és az óceán hullámai csaknem teljesen elöntötték, a szigetet és az ott élőket a vihar elszigetelte a külvilágtól.

Roy Cooper észak-karolinai kormányzó bejelentette, hogy a mentőcsapatok készen állnak, és várhatóan helyi idő szerint szombaton reggel – amikor Ocracoke megközelíthetővé válik – megkezdik a szigeten rekedtek kimentését. A kormányzó információi szerint a vihar a szigeten nem követelt halálos áldozatot. Az Egyesült Államok délkeleti részén fekvő államban több mint 135 ezer ház maradt áramszolgáltatás nélkül. Az egyes erősségű hurrikán pénteken este fordult a nyílt vizek felé, és az amerikai Országos Hurrikán Központ jelzései szerint lassan az északkeleti Massachusetts állam, majd Kanada felé tart.

Közben pénteken este lezárult az a vita, amely az amerikai sajtóban folyt arról, hogy Donald Trump amerikai elnök tévedett-e, amikor a déli Alabamát is a hurrikán várható áldozata között nevezte meg. Trump még vasárnap Twitteren azt írta,

Későbbi sajtótájékoztatóin az elnök a Fehér Házban filctollal átírt térképet is mutatott, amelyen Alabama is a vihar által veszélyeztetett államok között szerepelt.

This is what Grand Bahama International Airport looked like before and during Hurricane Dorian https://t.co/P92R696TDI pic.twitter.com/nPeT9xe0gd