Kudarc: elveszett a kapcsolat az indiai holdra szálló egységgel

Kudarcot szenvedett szombaton India második Hold-missziója, miután az ország űrügynöksége elvesztette a kommunikációs kapcsolatot a Csandraján-2 holdszonda Vikram nevű holdra szálló egységével, csupán percekkel azelőtt, hogy talajt ért volna a bolygó eddig felfedezetlen térségében, annak déli sarkvidékén.

#ISRO Chairman Dr K Sivan says, the powered descent of the lander Vikram has been normal till reaching the altitude of 2.51 km. Subsequently, the communication from the Lander was lost. The reason is being analysed.#Chandrayaan2 pic.twitter.com/p5uqsttgH4