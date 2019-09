Nem népszerűek a brit turisták

Nem kedvelik a brit vendégeket szinte egész Európában.

A YouGov közvélemény-kutató arra volt kíváncsi, hogy az egyes országokban mely turistákat kedvelik a leginkább és a legkevésbé. Nyugat-Európában egyértelműen a britektől irtóznak a leginkább:

a spanyoloknál majdnem minden második megkérdezett a szigetországi turistákat említette, de a németeknél is ők végeztek a lista élén. (A kelet-európai országok nem kerültek be a felmérésbe). Sőt, maguk a britek is úgy gondolják, hogy ők a legrosszabb turisták.