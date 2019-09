Családi titokról vallott Michael Jackson volt felesége, Lisa Presley

Elvis lánya, az 51 éves Lisa Presley 1994 és 1996 között élt az ikonikus énekessel. Mint kiderült: Michael Jackson exfelesége azért nem akart gyermeket az énekestől, mert túlságosan félt tőle.

Fotó: Presley Ann/Getty Images for EMILY'S List

Kettejük kapcsolata számos titkot és rejtelmet szült, amit a különböző konspirációk csak még sejtelmesebbé varázsoltak. Presley ugyan szerelmes volt az énekesbe, de gyermekük soha sem született.

Jacko egyszer megmondta feleségének: ha nem szül gyermeket, akkor otthagyja, és Debbie Rowe-t választja ő helyette.

Debbie és Jacko végül össze is jöttek, meg is házasodtak, és hamar meg is született első gyermekük.

2010-ben, Oprah műsorában azt mesélte Presley:

Nyomás volt rajtam, én pedig szerettem is volna gyereket, de biztosra akartam menni.

Majd így folytatta:

Előretekintettem a jövőmbe, és arra jutottam, hogy soha sem szeretnék gyermekelhelyezési csatát vívni vele. Ahhoz, hogy gyermeket vállalj, meg kell bizonyosodnod arról, hogy a feltételek és a körülmények adottak, biztosak-e.

Elvis lánya ezt még kiegészítette azzal, hogy bevallotta, Jackoval igazi, teljes kapcsolatuk volt.

Blikk / Daily Star