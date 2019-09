Ursula von der Leyen bemutatta a novemberben hivatalba lépő testület tervezett összetételét. Trócsányi Lászlót bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős uniós biztosnak jelölték, azaz Leyen azt adta neki, amit Orbán Viktor kért számára.

Trócsányi Lászlónak a bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős tárcát szánja az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen, aki kedden mutatta be a novemberben hivatalba lépő testület tervezett összetételét.

Ezt a portfóliót eddig az osztrák Johannes Hahn tartotta kézben.

A volt igazságügyi miniszter Trócsányi elődje, Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztos volt az előző ciklusban.

Ursula von der Leyen Trócsányinak címzett megbízólevelét ITT olvashatja el.

Orbán Viktor már öt éve Navracsics Tibornak is a bővítési portfóliót kérte, és lapinformációk szerint most is ezt szerette volna megszerezni a jelöltjének.

Trócsányi helye még egyáltalán nem biztos, mert az EP képviselőinek egy jelentős része mindenképpen meg akarja mutatni, hogy számolni kell a véleményükkel, és ezért néhány biztos elbuktatására készülnek.

A biztosjelölteknek majd az Európai Parlament illetékes szakbizottsága előtt kell számot adniuk arról, hogy valóban értenek ahhoz a politikaterülethez, amelyre a Von der Leyen és a tagállami kormányok szánják őket

– írja az Index.

A meghallgatások várhatóan szeptember végén kezdődnek.

Ha minden biztosjelölt átmegy a vizsgán, akkor az EP plenáris ülése az új biztosi testület egészéről szavaz.

Üdvözölte Ursula von der Leyen bejelentését a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja üdvözölte, hogy az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület egyik legfontosabb biztosi posztját, a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős portfóliót szánja Trócsányi Lászlónak.

A képviselőcsoport MTI-hez eljuttatott közleménye szerint

a bővítéspolitika uniós biztosi portfóliója évtizedek óta a mindenkori Európai Bizottság egyik legnagyobb súllyal rendelkező posztja.

Kiemelték, Magyarország a kezdetektől fogva élen járt az uniós bővítés támogatásában, Horvátország csatlakozásának egyik legfontosabb szövetségese volt. A magyar kormánynak jelenleg is kiemelt céljai közé tartozik a Nyugat-Balkán európai uniós integrációja – írták.

"Meggyőződésünk szerint a bővítés révén alakulhat ki Európa tényleges újraegyesítése" – fogalmaztak.

A közlemény szerint Trócsányi László nemzetközileg elismert szaktekintély. Hosszú évek diplomáciai tapasztalata maradéktalanul alkalmassá teszi az egyik legfontosabb biztosi feladat ellátására.

Három ügyvezető-alelnök lesz az új Európai Bizottságban

A holland Frans Timmermans, a dán Margrethe Vestager és a lett Valdis Dombrovskis is úgynevezett ügyvezető-alelnök lesz a novemberben hivatalba lépő Európai Bizottságban

- jelentette be Ursula von der Leyen megválasztott elnök kedden Brüsszelben.

Az új testületben nyolc alelnök lesz, közülük a három ügyvezető-alelnök kettős funkciót lát majd el, egyrészt felelősek lesznek a meghirdetett munkaprogramban szereplő három kulcstéma valamelyikéért, másrészt biztosi feladatokat is betöltenek.

Timmermans koordinálja majd az európai zöld megállapodással kapcsolatos munkát, ő lesz felelős a klímapolitikáért is.

Vestager koordinálja majd a digitális kornak megfelelő Európa programját, és egyúttal továbbra is betölti majd a versenyjogi biztosi posztot.

Dombrovskis koordinálja majd az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységeket, és egyszersmind ő lesz a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos.

Paolo Gentiloni gazdasági, Phil Hogan kereskedelmi, Sylvie Goulard belső piaci biztos lesz

Az olasz Paolo Gentiloni gazdasági, az ír Phil Hogan kereskedelmi, a francia Sylvie Goulard belső piaci biztos lesz a novemberben hivatalba lépő Európai Bizottságban – jelentette be Ursula von der Leyen megválasztott elnök kedden Brüsszelben.

A bejelentett három ügyvezető-alelnök, a holland Frans Timmermans, a dán Margrethe Vestager és a lett Valdis Dombrovskis mellett öt "szimpla" alelnök lesz az új testületben.

Egyikük a spanyol Josep Borrell, aki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője lesz. Mellette a cseh Vera Jourová az "értékek és átláthatóság", a görög Margarítisz Szkínász az "európai életmód védelme", a szlovák Maros Sefcovic az "intézményközi kapcsolatok és tervezés", míg a horvát Dubravka Suica a "demokrácia és demográfia" nevű portfóliót kapta.

Ez azt jelenti, hogy a nyolc alelnöki pozíció közül négy a dél- és a kelet-közép-európai régiónak jutott.

Forrás: MTI, 444, 24.hu, Index

