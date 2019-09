Az amerikai kormány újabb, ezúttal négymillió dolláros segélyt nyújt a hurrikán sújtotta Bahamáknak – jelentette be csütörtökön az amerikai külügyminisztérium.

A külügyi tárca az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén (USAID) keresztül folyósítja az összeget.

A USAID vezetője, Mark Green és munkatársai egyébként már napok óta a Bahamákon tartózkodnak, és a helyi hatóságokkal egyeztetnek arról, milyen jellegű további segítségre lenne szükség a kialakuló humanitárius válság azonnali kezeléséhez. A szervezet már korábban – a Dorian hurrikán elvonulása után – folyósított 2,8 millió dolláros azonnali segítséget, és segélymunkásokat küldött a Bahamákra.

A legfrissebb jelentések szerint a hurrikán sújtotta területeken jelenleg a legnagyobb veszélyt a betegségek jelentik. Az oszlásnak indult holttestek és állattetemek miatt a járvány veszélye is fennáll. A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) a minap kiadott jelentése a többi között arra is felhívta a figyelmet, hogy a sok helyütt felgyülemlett pangó víz szaporodási helye a maláriát és dengue-lázat terjesztő szúnyogoknak. A szervezet arra figyelmeztetett, hogy akár halálos áldozatokat követelő járvány is kialakulhat.

A segélyszervezetek és az egészségügyi szakemberek szerint a legtragikusabb helyzet a Bahamák északi szigetén, Abacón van. A csaknem 300 kilométeres óránkénti sebességgel süvítő hurrikán teljesen letarolta a szigetet, jóformán egy ház sem maradt épen. A bahamai kormány két sátorvárost húzott fel gyorsan, és itt mintegy 4000 ember lelt átmeneti otthonra. Akiket már a vihar előtt evakuáltak Abacóról, a héten bejelentették, hogy mindenképpen visszatérnek, akkor is, ha az otthonukból nem maradt semmi. A még mindig tartó mentési munkálatokban és az újjáépítés beindításában a USAID szakemberei mellett több amerikai segélyszervezet és egyetem munkatársai is részt vesznek.

Amerikai sajtóértesülések szerint a Fehér Ház nem tervezi azt, hogy átmenetileg úgynevezett "védett státuszt" adjon a Bahamákról menekülőknek.

Az átmeneti ideig tartó védelmet az amerikai kormány a háborúk és természeti katasztrófák elől menekülőknek nyújtja mindaddig, amíg a menekülés nem válik okafogyottá. Így például ilyen átmeneti menekültstátuszt nyújtottak annak idején a libériai polgárháború (1991-2002) elől menekülőknek, vagy a 2010-es földrengés után Haitiról menekülőknek.

