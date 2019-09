Bezárják az iskolákat és leáll a tömegközlekedés is.

Erős, 3-as fokozatú hurrikán közeledik a Bermuda-szigetekhez, amelyeket helyi idő szerint szerda este érinthet, közölte szerdán az amerikai hurrikánkutató központ.

A vihar kedden erősödött fel 3-as fokozatúra, ami azt jelenti, hogy a széllökések sebessége eléri az óránként 185 kilométeres sebességet. A skála ötfokozatú, az ötös a legerősebb.

Hurricane Humberto has become a major, Category 3 storm and is forecast to pass dangerously close to Bermuda on Wednesday https://t.co/sqngnGRoEs pic.twitter.com/avKKcaodkf

Közép-európai idő szerint éjfélkor az orkán 655 kilométerre volt a Nagy-Britanniához tartozó külbirtoktól, amelyhez óránként 19 kilométeres sebességgel közeledett. A szigetek kormánya elővigyázatossági intézkedéseket fogadott el.

Humberto becomes a hurricane with the 11 PM Advisory. The storm is getting better organized and the wind field is forecast to grow in size as it moves to the northeast towards Bermuda. Waves will increase in size here is South Florida this week. pic.twitter.com/X2PjrOgzZF