Törvénysértőnek nyilvánította a londoni parlament ülésszakának lezárását egyhangúlag meghozott, kedden ismertetett jogerős végzésében a brit legfelsőbb bíróság, és ennek alapján semmisnek, meg sem születettnek minősítette az ülésszak lezárásáról hozott döntést.

Döntött a brit Legfelsőbb Bíróság: ítélethirdetése szerint jogellenes volt Boris Johnson brit kormányfő azon döntése, hogy a szokásos 3-4 hetesnél hosszabb időre, csaknem öt hétre függesztette fel a brit parlament működését – írja a portfolio.hu.

UK Supreme Court President Lady Hale QC says UK PM Boris Johnson's suspension of Parliament was unlawful as it "had the effect of frustrating or preventing Parliament from carrying out its constitutional functions"https://t.co/bAeCN3kLLP pic.twitter.com/rgBsdm1IkV