Az utolsó hegyen bukhatja el észvesztőnek tartott rekordkísérletét Nirmal Purdzsa nepáli hegymászó, aki hét hónap alatt akarja meghódítani a világ 14 legmagasabb, nyolcezer méter feletti hegycsúcsát.

A brit haditengerészet elitalakulatának volt katonája pénteken feljutott a Manaszlu 8163 méteres csúcsára, ezzel rekordidő, alig több mint öt hónap alatt megmászott 13 nyolcezrest. Utolsónak a 8027 méteres Sisapangma maradt, ez a csúcs azonban teljes egészében kínai, azon belül is tibeti területen van, a kínai hatóságok pedig az őszi szezonban lezárták a hegyet, és biztonsági okokra hivatkozva nem adtak engedélyt a megmászására. A lépést részben a kedvezőtlen időjárással indokolták, többen azonban politikai okokat is sejtenek mögötte, a Kínai Népköztársaság ugyanis október 1-jén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, amelyre fokozott biztonsági intézkedések közepette készülnek.

Nirmal Purdzsa és expedíciójának szervezői szerint a nepáli kormány felvette a kapcsolatot Kínával, hogy adjon engedélyt a Sisapangma megmászására a nepáli katonának, aki az idén tavasszal már bekerült a világsajtóba: ő készítette ugyanis a fotót világ legmagasabb, 8848 méteres hegycsúcsán, a Mount Everesten kialakult torlódásról.

#ChoOyu Latest Update: @nimsdai and his climbing partner Gesman Tamang made a successful summit of Mt. Cho Oyu this morning. The route fixing team also summited alongside the duo.#nimsdai #BremontProjectPossible pic.twitter.com/W2FLapLxUq