Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn a washingtoni képviselőház három bizottsága az Ukrajnával kapcsolatos vizsgálatok ügyében.

Közös idézésében a hírszerzési, a külügyi és az ellenőrzési bizottság figyelmeztette Giulianit, hogy ha visszautasítja a megjelenést, vagy egyszerűen nem vesz róla tudomást, az "bizonyíték lesz" a képviselőház vizsgálatának akadályozására, és annak következményei lesznek.

A képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi a múlt héten jelentette be, hogy egy névtelen bejelentés nyomán vizsgálatot indítanak a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között még júliusban lezajlott telefonbeszélgetés ügyében. A vizsgálatok célja az elnök alkotmányos elmozdítási eljárásának (impeachment) megindítása. A kifogásolt beszélgetésben Trump állítólag azt kérte Zelenszkijtől, hogy az ukrán hatóságok segítsenek feltárni Joe Biden volt alelnök és fia, Hunter korábbi jövedelmező üzleteit Ukrajnában. Biden fia a Burisma gázipari cég igazgatótanácsában kapott helyet akkor, amikor az apja az Obama-kormányzat alelnöke volt. Biden azonban a jelenleg legesélyesebb pályázó a demokrata párt elnökjelöltségére, így Trump lehetséges vetélytársa a jövőre tartandó elnökválasztáson.

A The Wall Street Journal című amerikai lap külügyi forrásokra hivatkozó hétfői értesülései szerint a Trump-Zelenszkij beszélgetésnél jelen volt Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója is. Ez az információ eddig nem került nyilvánosságra. Pénteken a három képviselőházi bizottság október 4-i hatállyal már bekérte az ügyre vonatkozó dokumentumokat Pompeótól.

Rudolph Giuliani a napokban több televíziós interjúban is elismerte: az elnök ügyvédjeként az elmúlt hónapokban többször is tárgyalt az ukrán kormány tisztségviselőivel, köztük Zelenszkij egyik bizalmasával, Andrej Jermakkal, hogy rávegye őket, indítsanak eljárást Ukrajnában Biden és fia ellen.

E súlyos beismerés mellett Ön a napokban többször kijelentette azt is, hogy bizonyítékai vannak – szöveges üzenetek vagy rögzített telefonbeszélgetések formájában – arról, hogy nem egyedül cselekedett, és a Trump-kormányzat más tisztségviselői is érintettek lehetnek ebben az összeesküvésben

- írta Adam Schiff a hírszerzési, Eliot Engel, a külügyi és Elijah Cummings, az ellenőrzési bizottság elnöke az idézésben, amelynek részletei megjelentek az amerikai sajtóban is hétfőn este.

A levélben a demokrata párti politikusok leszögezték: eddigi vizsgálódásaik alapján azt állapították meg, hogy Giuliani Donald Trump "ügynökeként" tevékenykedett, az elnök személyes politikai ambícióinak előmozdítása érdekében.

A képviselőházi bizottságok egyidejűleg idézést küldtek Giuliani három üzlettársának is: Lev Parnas üzletembernek, Igor Fruman ingatlanbefektetőnek és Szemjon Kislinnek, akit Donald Trumphoz is üzleti kapcsolatok fűznek. Emellett mindhármuktól dokumentumokat kértek be a vizsgálatok érdekében.

(MTI)