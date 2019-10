Bob Marley emléktáblát kapott Londonban

Emléktáblát avattak fel kedden Bob Marley egykori nyugat-londoni otthonánál, ahol 1977-ben élt a legendás reggaezenész.

A londoni Oakley Street 42. szám alatti épület bejáratához az English Heritage brit örökségvédelmi szervezet úgynevezett kék tábláját (blue plaque) helyezték ki.

"The longevity of this music and his words have shown that he was one of the best songwriters of all time. We should all be proud that he chose to live with us for a time.” @BZephaniah on Bob Marley, honoured today with a blue plaque. pic.twitter.com/Q27bNk64z0