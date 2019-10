További támogatást ígért Törökországnak menekültügyben Horst Seehofer német belügyminiszter csütörtök este az Ankara melletti Gölbasiban folytatott tárgyaláson.

Seehofer, valamint Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs ügyekért felelős biztosa azért tartózkodik Törökországban, hogy a Görögországot egyre inkább terhelő migrációs nyomás kapcsán megbeszélést folytasson a török illetékesekkel a 2016-os EU-török menekültügyi egyezmény alkalmazásáról.

Süleyman Soylu török belügyminiszterrel tartandó megbeszélés előtti sajtótájékoztatón Seehofer leszögezte: azért jöttek, hogy megerősítsék a megállapodást. Készen állunk hozzájárulni, amihez csak tudunk – tette hozzá.

A német belügyminiszter köszönetet mondott a török vezetésnek a menekültválság kezelésében betöltött szerepéért. Kiemelte: a migráció "korunk nagy kérdése", amely csak közösen megoldható. "Az Önök szolidaritása nélkül nem így birkóztunk volna meg régiónkban a migrációs problémával" – fogalmazott.

Az Ihlas török hírügynökség beszámolója szerint Soylu felszólalásában jelezte: értekezni akar vendégeivel Recep Tayyip Erdogan török elnök felvetéséről, amely szerint Ankara szíriaiak millióit szándékozik visszatelepíteni az Északkelet-Szíriába tervezett biztonsági övezetbe, amelynek a kialakításán jelenleg az Egyesült Államokkal dolgozik. A török belügyminiszter egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki fegyveresek kezén lévő északnyugat-szíriai Idlíb tartományból újabb nagyméretű menekülthullám fenyegeti Törökországot, amennyiben a Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű csapatok offenzívája tovább ront az ottani helyzeten.

Soylu az EU-török paktumra vonatkozóan hangsúlyozta: Törökország teljesítette kötelezettségeit, és ezt várja el az uniótól is.

A török belügyminiszter közölte: Törökországban jelenleg valamivel több mint 5 millió migráns él, közülük 3 millió 667 ezren szíriaiak.

Erdogan a közelmúltban kijelentette, hogy Ankara már nem képes egyedül viselni a terheket, és azzal fenyegetőzött, hogy megnyitja a kapukat a migránsok előtt Európa felé, amennyiben nem kap több segítséget a nemzetközi közösségtől.

Avramopulosz a csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Brüsszel minden tekintetben elkötelezett marad a 2016-os egyezséghez. Ugyanakkor arra utalva, hogy hároméves rekordokat dönt a görög szigetekre érkező és az ott feltorlódó bevándorlók száma, aláhúzta: a Törökországból kiinduló illegális migráció megelőzésének és felderítésének sürgős megerősítésére van szükség.

Seehofer és Avramopulosz péntek délelőtt még Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel is találkozik, majd Athénba utazik tovább, hogy az ottani illetékesekkel is egyeztetésen. Eredetileg úgy volt, hogy Christophe Castaner francia belügyminiszter is részt vesz a találkozókon, de ő végül a párizsi rendőr-főkapitányságon csütörtökön elkövetett késeléses ámokfutás miatt lemondta az utat.

Soylu csütörtökön korábban találkozott Jorgosz Kumutszakosz görög migrációügyi miniszterrel is. Az egyeztetésen többek között jelen volt a török parti őrség parancsnoka, valamint a török bevándorlási hivatal igazgatója is.

Június óta egyre több illegális bevándorló igyekszik átjutni Görögországba az Égei-tengeren. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) szerint 2019 szeptemberében 10 ezer 258-an keltek át Törökországból a görög szigetekre, a török parti őrség ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapban 11 ezer 370 migránst tudott feltartóztatni és visszafordítani.

A menekültválság tetőpontján, 2015-ben egyes napokon hétezer migráns érkezett Görögországba. Bár az Európai Unió és Törökország között 2016-ban kötött egyezség értelmében – amely szerint Törökország feltartóztatja a területéről illegálisan Görögországba igyekvőket – jelentősen csökkent az átkelők száma, nyár óta ismét erősödött a migrációs nyomás.

A Brüsszel és Ankara közötti megállapodás ugyanakkor szintén előirányozza a Törökországhoz közeli görög szigetekre érkező illegális bevándorlók és a szíriai menekültek visszaszállítását török földre.

A görög kormány hétfőn bejelentette: az elmúlt években mindösszesen 1806 embert küldtek vissza Törökországba, 2020 végéig azonban mintegy tízezer bevándorlót és menekültet akar visszaküldeni.

