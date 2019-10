Lemészárolta exbarátnőjét és egész családját egy osztrák férfi

Brutális kegyetlenséggel végzett exbarátnőjével és annak családjával egy 25 éves osztrák férfi Kitzbühel városában, ami sípályáiról is nevezetes.

Fotó: Kerstin Joensson / MTI/AP

Összesen öt embert lőtt le az a 25 éves osztrák férfi, aki az éjszaka kellős közepén támadt rá Kitzbühel üdülővárosban élő exbarátnője alvó családjára. A férfi szombaton az éj leple alatt végzett egykori kedvesének szunnyadó szeretteivel: megölte a 19 éves lányt, annak új párját, de a volt barátnő szüleit és testvérét sem hagyta életben. A gyilkos férfi ezt követően feladta magát a rendőrségen, bevallotta kegyetlen tettét, most pedig letartóztatásban van – írja a Reuters alapján az Index.

Kitzbühel polgármestere az ügy kapcsán azt mondta: ehhez hasonló kegyetlenségre soha nem volt még példa városukban, így az egész település gyászba borult vasárnapra. Ráadásul úgy tudni, a 19 éves a lövések dördülése előtt pár órával együtt szórakozott barátaival.

Five people have been murdered in the Austrian ski town of Kitzbuehel, police said. The alleged attacker was targeting his former girlfriend, according to local media More here: https://t.co/UkAW4p5dNW pic.twitter.com/d3jBDp5pW3