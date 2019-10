Törökország bármelyik pillanatban lerohanhatja Szíriát

A török haderő további csapatokat küld a szíriai határon állomásozó egységekhez a szíriai kurd fegyveres koalíció ellen indítandó beavatkozás előtt – jelentette hétfő este az Anadolu török állami hírügynökség.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

A beszámoló szerint a szállítmány harckocsikból, páncélautókból és katonai személyzetből áll. Az Anadolu azt írta, hogy egy kommandósokat szállító, 80 páncélautóból álló konvoj már elérte a dél-törökországi Hatay tartományt, és halad tovább a délkelet-törökországi, Szíriával határos Sanliurfa tartományba. A hírügynökség arról is beszámolt, hogy ezen felül Hatayból 10 harckocsiszállító kamion is útnak indult a délkeleti tartományokba.

Recep Tayyip Erdogan török elnök szombaton jelentette be, hogy

országa nem vár tovább a Washingtonnal közösen kialakítandó északkelet-szíriai biztonsági övezetre, saját hadműveletet indít a határ túloldalán az Egyesült Államok által támogatott kurd fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) ellen,

amelynek a gerincét Ankara szerint egy nemzetbiztonságát veszélyeztető terrorszervezet, a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia alkotja.

A Fehér Ház vasárnap este közleményben jelentette be, hogy nem támogatja a várható török hadműveletet Észak-Szíriában és "nem is bonyolódik bele". Az amerikai katonák hétfőn meg is kezdték a kivonulást Szíria északkeleti vidékeiről.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn már

gazdasága teljes tönkretételével és megsemmisítésével fenyegette meg Törökországot, amennyiben Ankara olyan lépést tesz Szíriában, amelyet "személye kimagasló és páratlan bölcsessége alapján megengedhetetlennek ítél".

Az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) hétfőn közleményben erősítette meg, hogy az Egyesült Államok nem helyesli Törökország várható offenzíváját, és az amerikai hadsereg semmiféle módon nem támogatja azt.

Az SDF szerint az Egyesült Államok hétfői bejelentésével "hátba szúrta" a szervezetet.

A küszöbön álló török hadművelet miatt az Európai Unió, ezen belül külön Németország és Franciaország, valamint Irán is kifejezte aggodalmát.

Oroszország abbéli reményének adott hangot, hogy Törökország tiszteletben tartja Szíria területi épségét.