Vízumproblémák miatt állították elő, de rokonai szerint kémkedéssel akarták megvádolni.

Elengedték az iráni hatóságok Julija Juzik orosz újságírónőt, közölte csütörtökön a Twitteren a teheráni orosz nagykövetség, hozzátéve, hogy az újságírónő már felszállt a Moszkvába tartó járatra.

Juzikot, aki magánmeghívásra érkezett Iránba, október 2-án egy teheráni szállodában vették őrizetbe, miután a reptéren elvették az útlevelét. Rokonai szerint Irán Izrael javára való kémkedéssel vádolta meg,

Az orosz diplomáciai képviselet méltatta az orosz külügyminisztérium szerepét abban, hogy elengedték az újságírót.

Russia has summoned the Iranian ambassador over the arrest of the Russian journalist Yulia Yuzik by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps in Tehran, who accuse her of cooperating with Israeli intelligence. https://t.co/qXe9KGwyrI