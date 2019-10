– közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns civil szervezet szombaton.

Az OSDH úgy tudja, hogy a kurd civileket Tel Ábjad különböző pontjain ölték meg. A Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű szíriai ellenálló milícia politikai szárnya, a Szíriai Demokratikus Tanács szerint az áldozatok egyike

Hevrin Khalef was executed today by these thugs. Shame on the international community. Shame on anyone supporting or sanctioning this massacre. #KurdsBetrayed #NoFlyZone4Rojava pic.twitter.com/7sdVUHVuBy