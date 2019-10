Kim Dzsong Un egy misztikus fehér lovon délcegen ügetve üzent a világnak: nagy döntés előtt áll – fotó

A fotókkal azt üzenheti, hogy ismét egy nagy döntés előtt áll. Elemzők szimbolikus jelentőségűnek értékelik a lépést, amely által Észak-Korea azt akarja hangsúlyozni, hogy fel kíván lépni a nemzetközi szankciók, valamint a nukleáris programját érintő nyomás ellen – írja a Kitekintő.

Fehér lovon járta be Észak-Korea szent helyét, a Pektu-hegyet Kim Dzsong Un észak-koreai vezető. Az útján az észak-koreai állami hírügynökség fotósai kísérték, hogy az egész világ láthassa, milyen délcegen üli meg a lovát a vezető.

