Ezt az Európai Néppárt írta ki péntek délután a Twiterre, részleteket azonban nem árultak el.

Orbán Viktor miniszterelnök ismét Brüsszelbe utazott, ahol másodszor találkozott a Bölcsek Tanácsával – közölte az Európai Néppárt a Twitteren.

A Néppárt részleteket nem árult el, így csak annyit lehet tudni, hogy a vizsgálóbizottság tagjai másodszor találkoztak a magyar miniszterelnökkel. Első megbeszélésükre június végén került sor, szintén Brüsszelben.

The Evaluation Committee on #Fidesz membership chaired by @HvRpersonal together with Hans-Gert #Pöttering and Wolfgang #Schüssel met for the second time with Hungarian Prime Minister and Fidesz party leader Viktor #Orban