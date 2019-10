1982 óta nem volt példa arra, hogy szombaton ülésezzen a brit parlament.

Ma szavaz a londoni parlament arról a megállapodásról, amelyet Boris Johnson brit miniszterelnök ért el az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről.

A Sky News élőben közvetítette Boris Johnson útját a Westminsterbe a Downing Street 10-ből:

Boris Johnson is en route to the Commons.

The vote on the Prime Minister's new #BrexitDeal is on a knife edge.

Follow live analysis and reaction here: https://t.co/LlAJSMCGLQ pic.twitter.com/VVDoHoCoiB