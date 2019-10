A Washington Post és a New York Times is arról írt kedden, hogy Vlagyimir Putyin mellett Orbán Viktor is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Donald Trump rosszabb véleménnyel legyen Ukrajnáról, és egy reménytelenül korrupt országnak tekintse azt.

A New York Times és a Washington Post kedd reggeli vezető anyaga egyaránt a májusi Trump-Orbán találkozóval foglalkozik – írja a 24.hu.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök még május közepén látogatott el Donald Trump amerikai elnökhöz a Fehér Házba, ahol az akkori beszámolók szerint NATO-ügyekről, kereskedelemről és az amerikai-magyar kapcsolatokról is szót ejtettek. Most egy egészen más téma miatt került újra elő a magyar miniszterelnök neve az amerikai sajtóban, ugyanis

a New York Times cikke azt írja, hogy az Orbánnal való találkozó felerősíthette Trump Ukrajna iránt ellenséges hozzáállását.

A lap hozzáteszi:

Orbán Viktor magyar miniszterelnök véleményét is kikérte Donald Trump amerikai elnök Ukrajnával kapcsolatban, annak ellenére, hogy nemzetbiztonsági tanácsadói ellenezték Orbán meghívását a Fehér Házba.

Az Orbán-Trump találkozó után tíz nappal Trump több tanácsadójával találkozott, akik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beiktatásáról tértek vissza. A tanácsadók biztosították az amerikai elnököt arról, hogy Zelenszkij megérdemli az amerikai támogatást, de Trump kétségeiről vallott, mondván, az ukránok „szörnyű emberek”, akik szerinte a 2016-os elnökválasztáson is ellene munkálkodtak.

Erről ír a szintén amerikai Washington Post is, amely szerint Orbán mellett Putyin is hozzájárulhatott ahhoz, hogy Trump egy menthetetlenül korrupt országként gondoljon Ukrajnára, amelyről egyébként azt sejtette, hogy onnan próbálták meg aláaknázni 2016-os elnökválasztási kampányát.

Azt megjegyzik, hogy egyik külföldi vezető, tehát sem Orbán, sem Putyin nem próbálta meggyőzni az amerikai elnököt arról, hogy Ukrajnától szerezzen terhelő bizonyítékot a demokrata elnökjelölt-aspiráns Joe Biden ellen, vagy, hogy az ukránok beavatkozhattak a 2016-os választásba.

A Washington Post hozzáteszi, hogy George Kent külügyi helyettes államtitkár egy múlt héten, zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen vallott arról, hogy Orbánnak és Putyinnak milyen szerepe volt abban, hogy végül Trump július 25-én felhívta Volodimir Zelenszkijt, és azt kérte beszélgetőpartnerétől, hogy indítson korrupciós nyomozást az elnökjelöltségre pályázó demokrata párti exalelnök, Joe Biden fia ellen ottani üzleti ügyei kapcsán. A beszélgetés miatt indították meg később a demokraták az impeachment eljárást Trump ellen.

Mint ismert,

a szövetségi képviselőház demokrata párti elnöke, Nancy Pelosi szeptember végén jelentette be, hogy elindítják az amerikai elnök felmentésére irányuló alkotmányos vádeljárást (impeachment), miután kiderült, hogy Trump nyomást gyakorolhatott az ukrán államfőre, hogy nyomozást indítson a demokrata elnökjelölt-jelölt Joe Biden fia ellen, miközben a Fehér Ház visszatartotta az Ukrajnának szánt katonai segélyt.

Forrás: 24.hu, Index, 444.hu

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd