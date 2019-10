A brit hatóságok közölték, hogy Essexben egy elhagyott kamionban 39 holttestet találtak. Az áldozatok között 38 felnőtt és egy tinédzser van. A bolgár kamion észak-ír sofőrjét letartóztatták. A teherautó Bulgáriából indult, és október 19-én, szombaton érkezett meg az országba. Az ügyben gyilkosság miatt indult vizsgált.

— írta meg a BBC rendőrségi tájékoztatás alapján.

BREAKING: Essex Police have launched a murder investigation after 39 bodies were discovered inside a lorry at Waterglade Industrial Park in #Thurrock, #Grays in the early hours of this morning.

A 25 year old man from Northern Ireland has been arrested on suspicion of murder. pic.twitter.com/JVXbFvFdbo