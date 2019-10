Pénteken szabadon bocsátják és kiutasítják az Egyesült Államokból a kémkedésért elítélt orosz Marija Butyinát – jelentette be csütörtökön Bob Driscoll, az orosz nő amerikai ügyvédje Washingtonban.

A 31 éves Marija Butyinát idén áprilisban ítélte el egy washingtoni szövetségi bíróság 18 hónapos börtönbüntetésre, miután elismerte, hogy 2016-ban aktívan részt vett az amerikai választások befolyásolását célzó orosz kampányban. Ő volt az első orosz állampolgár, akit elítéltek a választásokba történt beavatkozásért.

Butyinát 2018 nyarán tartóztatták le, ezt követően dokumentumokkal alátámasztva részletesen feltárta, hogy részese volt annak az orosz kampánynak, amely Oroszország és befolyásos amerikai republikánus személyiségek közötti kapcsolatok kiépítését szorgalmazta. Az ügyészek eleinte csupán úgy jellemezték őt, mint aki szexért cserében próbált meg beférkőzni befolyásos amerikai konzervatív körökbe. Szoros kapcsolatokat épített ki a többi között a befolyásos Országos Lőfegyverszövetség (NRA) tagjaival is. Később, a per folyamán kiderült: Butyina nemcsak saját elhatározásából férkőzött be az amerikai konzervatív körökbe. Orosz kapcsolattartója, Alekszandr Torsin utasítására cselekedett.

Torsin a Vlagyimir Putyin orosz elnök pártjának magas beosztású tagjaként ismert, aki szerepel a nyugat-európai szankciós listákon is, mint egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezet feltételezett tagja. Butyina ugyan beismerte, hogy részese volt a Torsin irányította összeesküvésnek, de tavaly decemberben visszavonta a vallomását. Akkor az orosz külügyminisztérium nyilatkozatban hangoztatta, hogy "kényszer hatására" tette ezt, és egyébként is olyan bűnökért ítélték el, amelyeket "valószínűleg el sem követett".

Marija Butyinát pénteki szabadon bocsátása után kitoloncolják az Egyesült Államokból.

