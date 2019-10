Joe Biden elnökjelölt-aspiráns a demokraták legesélyesebb befutójának tartja magát

Joe Biden elnökjelölt-aspiráns a Demokrata Párt legesélyesebb befutójának nevezte magát egy vasárnap esti televíziós műsorban.

A volt alelnök, aki jelenleg a demokraták elnökjelöltségéért van versenyben, a CBS televízió 60 perc című vasárnap esti magazinműsorának adott hosszú interjújában védelmébe vette fia külföldi üzleti ügyeit, továbbá amiatti aggodalmának adott hangot, hogy Donald Trump elnök újraválasztása hosszan tartó károkat okozna az Egyesült Államoknak.

Én elsősorban az ország miatt aggódom. Donald Trump négy évét már eleve nehéz túlélni, de túl fogjuk élni. De nyolc év Donald Trump kormányzásával alapvetően megváltoztatná országunk jellegét. Egy vagy még több nemzedék kellene aztán, hogy ismét visszatérhessünk a normális kerékvágásba

- hangoztatta az Obama-kormányzat volt alelnöke.

Biden kiemelte a politikában szerzett több évtizedes tapasztalatait. "Elmondtam már, hogy szerintem olyasvalakire van szükségünk, aki a megválasztása utáni első napon már pontosan tudja, mit kell csinálni, hogyan kell irányítani a nemzetközi politikát" – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte senki sem kérdőjelezi meg, hogy sok mindent tud a bel- és külpolitikáról. "Ezekkel a dolgokkal foglalkoztam" – mutatott rá.

A műsorvezető, felidézve, hogy Donald Trump amerikai elnök rendszeresen Álmatag Joe-nak nevezi Bident, rákérdezett, hogy mit válaszol Biden azoknak, akik szerint nem elég gyorsan reagál a dolgokra. Biden, aki novemberben lesz 77 éves, úgy válaszolt: tisztában van azzal, hogy az életkora miatt támadják, de szerinte "az életkor tapasztalatokkal jár, a tapasztalatok bölcsességgel, a bölcsesség pedig ítélőképességgel".

Biden kitért a fia külföldi – elsősorban ukrajnai – üzleti ügyeire is. Arra a kérdésre, hogy vajon miért nem figyelmeztette fiát, Huntert arra, hogy igazgatótanácsi tagsága az ukrán Burisma gázcégben nem megfelelő döntés, Biden azt mondta: a fia nagykorú, felnőtt ember volt, és szerinte különben is "kiderült, hogy nem hozott egyetlen rossz döntést sem". Majd azt fejtegette: őt nem úgy nevelték, hogy állandóan a gyermekei sarkában legyen. De ha elnök lenne, akkor a fia nem kapna semmiféle munkát a Fehér Házban – szögezte le. "Az én gyermekeim nem vennének részt a kabinetüléseken" – fogalmazott, arra utalva, hogy Donald Trump lánya, Ivanka Trump és a veje, Jared Kushner a Fehér Házban dolgozik. "Világossá kell tenni az amerikai közvélemény előtt, hogy minden, amit teszel, értük van" – szögezte le. Kiemelte azt is, hogy az elnök vejének, Jared Kushnernak szerinte egyáltalán nem szabadna a közel-keleti béketárgyalásokkal foglalkoznia. "Mi jogosítja fel őt erre?" – foglalta kérdésbe a véleményét Joe Biden.

