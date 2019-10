Egyhangúan támogatja mind a 27 bent maradó tagállam az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének január 31-ig történő elhalasztását – jelentette be a mai brüsszeli tanácskozást követően Donald Tusk. Tusk ugyanakkor azt is mondta, hogy ha az Egyesült Királyság 2020 január 31-e előtt kilépne, ahhoz is hozzájárulását adná az EU.

Az Európai Unió beleegyezett abba, hogy 2020. január 31-ig elhalasszák Nagy-Britannia kilépését

– jelentette be hétfőn Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Tusk bejegyzése alapján rugalmas hosszabbítást adnak, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság korábban is kiléphet, ha elfogadják a kilépési megállapodást a brit parlamentben. Ebben az esetben az elfogadáshoz képest a következő hónap 1-jétől élne a kilépés.

Ez várható kimenetel volt azután, hogy ma reggel a francia államfőhöz közeli forrás már jelezte: megadják ők is a halasztást, mivel nagyon úgy néz ki, hogy előrehozott választások megtartása miatt is kérik azt a britek.

Boris Johnson brit miniszterelnök október 22-én este jelentette be, kormánya szünetelteti a kiválás feltételrendszerét rögzítő megállapodás ratifikációs folyamatát, miután a londoni parlament alsóháza elfogadta a szerződés általános alapelveit, de leszavazta az annak jóváhagyására kidolgozott rendkívül feszes menetrendet.

Forrás: 24.hu, Index, Portfolio