Ez a kutya segített elkapni a hírhedt terroristavezért – fotó

Vasárnap jelentette be az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, hogy egy éjszakai rajtaütés során az amerikai különleges alakulatok meggyilkolták az Iszlám Állam vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdadit.

Az amerikai jelentés szerint az összecsapásban legalább 5 ellenséges harcos halt meg, 2 amerikai könnyebben megsérült, illetve amikor al-Bagdadi felrobbantotta magát, megsérült egy amerikai katonai kutya is.

Donald Trump most a Twitteren közölte, hogy feloldották a titkosítás alól a fotóját (de a nevét nem) a „csodálatos kutyának”, ami „annyira JÓ MUNKÁT végzett” az ISIS vezetőjének megölésében.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw