Kaliforniában újabb helyeken lobbantak fel bozóttüzek – jelentette csütörtökön este a kaliforniai katasztrófa-elhárítási hivatal.

Az újonnan fellobbanó lángok Los Angeles északi vidékeit fenyegetik, s a hurrikán erejű szél miatt nagyon gyorsan terjednek. Jelenleg hat helyen pusztít nagy tűz, bár sok helyütt már sikerült a tüzeket – ha nem is eloltani, de – kiterjedésükben csökkenteni.

A délnyugati államban összesen tíz helyen – az állam északi és déli vidékein – pusztítanak tüzek. Az egyik legnagyobb tűzvész a múlt hét óta lankadatlanul lángol és már hamuvá emésztette Sonoma megye híres szőlővidékét.

A CBS televízió helyszíni tudósítása szerint Dél-Kaliforniában a Los Angelestől keletre fekvő San Bernardino dombjai állnak lángokban és tűz emészti a Los Angelestől délre eső Riverside megye több települését is. A jelentések arról számoltak be, hogy Los Angeles körül szinte mindenütt bozóttüzek pusztítanak. Újabb és újabb lakókat köteleznek otthonaik elhagyására, házak tucatjai váltak lángok martalékává.

A tűzvész fenyegette Ronald Reagan elnök Simi Valleyban lévő elnöki könyvtárát is, ahol az elnök és hitvese nyughelye is van. Az elnöki könyvtár épületkomplexuma végül megmenekült és ezt az amerikai sajtó egyöntetűen az ott legelésző kecskék érdemének tudja be. A Reagan Elnöki Könyvtár körül ugyanis – ahol a többi között egy Air Force One, elnöki különrepülőgépet és a berlini fal egyik darabját is kiállították – mintegy 800 éhes kecske kosztol, és gondosan lelegelte már a gyúlékony bozótot és füveket. Az elnöki könyvtár még az idén májusban kötött szerződést egy kecsketartó vállalkozással, éppen annak érdekében, hogy megmentse az épületkomplexumot és környékét az esetleges tűzvészektől. Melissa Giller, a könyvtár szóvivője a CBS-nek azt nyilatkozta: a tűzoltók adták az ötletet a kecskék legeltetésére.

A Los Angelesben lévő Getty Múzeumot szintén úgy sikerült megmenteni a lángoktól, hogy kiirtották a környéken lévő bozótot. A kaliforniai tűzvészekben egyébként természetesen az állatokat – lámákat, lovakat, kutyákat – szintén mentik.

Kaliforniában csütörtökön este mintegy másfélmillió ember volt áram nélkül: az áramszolgáltató Pacific Gas&Electric nevű vállalat ugyanis elővigyázatosságból felfüggesztette a szolgáltatást.

