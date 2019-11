Ez meg mégis mi volt?

Az idén is megrendezték a már hagyományossá vált halloweeni ünnepséget a Fehér Házban. Ezen az aktuális elnök és a First Lady édességet oszt a szerencsés kisgyerekeknek – írja a Blikk.

A Twitterre került fel az a videó részlet, ami elég cikire és kínosra sikerült. Ezen azt láthatjuk, ahogy egy Minionnak öltözött gyerek érkezik a pár elé, akik zavarukban egyszerűen csak rápakolják a jelmezbe bújt gyerek fejére az édességet, ami persze rögtön le is esik onnan, és a kicsi észre sem veszi ezt és továbbra is tartja a kezét a csokiért.

I’m sorry but... did she just put candy on this kid’s head? pic.twitter.com/uM79Rdla47

Egy másik gyerek azonban nagyon jól járt! A videón ugyanis látszódik az is, hogy amikor a hoppon maradt Minon fejéről leesik a csoki, egy Unikornis jelmezbe bújt gyermek leleményesen odatartja a zsákját, így abba hullik bele a potya édesség.

Everybody out here talking about the Trumps but the real hero is the little unicorn who caught the falling candy in her bag and then moved like a boss to get the minon's replacement candy too. Going places. https://t.co/ld5WI4s2E3