Donald Trump fiaival együtt a UFC 500. élőben sugárzott gáláján vett részt.

Az Egyesült Államok elnökének érkezése a New York-i Madison Square Garden lelátóin komoly füttykoncert kísérte – írja az Index.

A washingtoni közönség sem nem látta szívesen Trumpot

Trump a múlt hétvégén a baseball döntőre látogatott ki. Ott a lelátókról nemcsak kifütyülték, de egyenesen a börtönbe küldték a nemtetszésüknek hangot adó baseballrajongók.

Full on “LOCK HIM UP! LOCK HIM UP!” chants heard throughout the crowd at Nats Park after President Trump was announced and shown on screen here #WorldSeries pic.twitter.com/1ktVXkHYFy